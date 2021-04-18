Havanın rengi değişti ardından her yeri çamur kapladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün öğle saatlerinden itibarden başlayan şiddetli fırtına ile Güney Afrika üzerinden taşındığı belirtilen toz bulutları kentte yaşamı kabusa dönüştürdü. Ara ara yağan yağmurla birlikte toz bulutlarının çamur olarak kentin üzerine yağdığı görüldü

GÜNDÜZ GECEYE DÖNDÜ, YAĞMURLA ÇAMUR YAĞDI

Bodrum'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgarlarla birlikte yağan yağmur havadaki toz ile birleşerek çamur olarak ev ve otomobillerin üzerine düştü. Havanın birden kararak gece gibi olması kameralara yansıdı. Otomobillerin çamur olduğunu Bodrum'un beyaz binalarının ise neredeyse kahverengiye dönüştüğünü gören vatandaşlar şaşkına döndü.

EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği emekli öğretim üyelerinden Kimyager ve Deniz Bilimci Prof. Dr. Ahmet Cemal Saydam, uyarılarda bulundu. Saydam yaptığı açıklamada “Bugün yarın evdeyiz. Evi de pek havalandırmıyoruz. Kalabalıklardan kaçıyoruz. Sosyal mesafeyi olabildiğince açıyoruz. Bu uzun toz taşınımın Covid-19 acısı da olabilir. 23-26 Nisan’da yeni vaka sayısında tarihi rekora imza atabiliriz” dedi.

İlginizi Çekebilir Yağışların etkisini kaybedeceği tarih belli oldu