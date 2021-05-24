Havuz başında DJ eşliğinde corona partisi

Pendik'te sosyal medya üzerinden örgütlenip bir otelde toplanan onlarca kişi, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenledi. Tedbirlere uymayan kişilerin havuz başında müzik eşliğinde eğlendiği anlar kameraya yansıdı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı vakitte havuz partisi görüntüleri bu kadarına da ‘Pes’ dedirtti. Etkinlik, otele giriş yapan şahıslar tarafından cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı etkinlikte otel müşterisi oldukları öğrenilen çok sayıda kişi görüntülere yansıdı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları, etkinliğe katılanların ise tedbirleri hiçe saydığı görüldü. (İHA)