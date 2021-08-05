‘Hayalet araç’ operasyonu: 82 gözaltı

Ankara'da gerçekte olmayan 103 aracı, noterde çalışan örgüt üyeleri aracılığıyla tescil ettirip, yurt dışından gelmiş gibi göstererek satışını yapan ve olmayan bu araçları evrak üzerinden rehin gösterip 15 bankadan 45 milyon TL çekerek hesaplarına aktaran suç örgütü operasyonla çökertildi.

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Ankara Mali Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka avukatlarının bazı kişilerin hayali araç üzerinden kredi çektikleri ve ödemedikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, bir suç örgütünün Türkiye’ye girişi olmayan, gerçekte var olmayan hayali araçları sahte ÖTV ödeme belgeleri ve ithalat belgeleri ile örgüt üyesi noter çalışanları aracılığıyla tescil ettirdikleri, kurdukları dolandırıcılık amaçlı şirketler arasında yurt dışından gelmiş gibi göstererek satışını yaptıkları belirlendi.

Ayrıca, bu yöntemle araçlara gerçekte var olduğu izlenimi verdikleri şirketler arası devir işlemi tamamlandıktan sonra bankalara araç kredisi için başvuruda bulundukları, bankaların da kredi verirken araçlara rehin ekleyerek güvence altına aldıktan sonra kredilerin suç örgütüne ait şirketlerin hesaplarına geçtiği saptandı.

Suç örgütünün çekilecek kredileri garanti altına almak ve bankaların güveninin sağlamak için ilk 3 taksidi düzenli şekilde ödediği belirlendi. Bu yöntemle 77’si TIR, 8’i otobüs ve 18’i traktör olmak üzere toplam 103 gerçekte olmayan aracı tescil ettirdikleri, 15 bankayı yaklaşık 45 milyon TL dolandırdıkları belirlendi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile gerçekleştirilen çalışma sonucu 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ankara merkezli 30 ilde 21’i örgüt yöneticisi, 10’u noter çalışanı olmak üzere toplam 130 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi.

‘Hayalet araç’ adı verilen operasyonda aralarında örgüt lideri İ.A.’nın bulunduğu 82 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada sahte ÖTV belgesi, sahte araç faturası, takoğraf makinesi, çok sayıda doküman, silah ve belge ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)