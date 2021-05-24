Hayatını kaybeden Siverek Kaymakamı toprağa verildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Aralık 2020’den itibaren kaymakamlık görevinde bulunan Hasan Ongu, geçtiğimiz perşembe günü ailesini ziyaret etmek için gittiği Bursa’da sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Evde dinlendiği sırada aniden fenalaşan Ongu için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan evli ve 3 aylık kız babası Hasan Ongu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ongu’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Burada yapılan otopsinin ardından Hasan Ongu’nun cenazesi, Mezarlıklar Müdürlüğüne götürüldü. Ailesi tarafından buradan alınan Ongu’nun cenazesi, helallik alınması için Osmangazi ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan baba evine getirildi.

Hasan Ongu’nun annesi Sabriye Ongu ayakta durmakta zorlanırken, Şeyma Ongu eşinin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Burada alınan helalliğin ardından Ongu’nun cenazesi Ulu Cami’ye getirildi. Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İsa Selim Baydaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa milletvekilleri, Ongu’nun ailesi ve çok sayıda yakını katıldı.

Törende, Hasan Ongu’nun özgeçmişi okundu. Törende ayakta durmakta zorlanan Şeyma Ongu, eşinin fotoğrafını öptü.

İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hasan Ongu’nun cenazesi, Pınarbaşı Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla defnedildi. DHA