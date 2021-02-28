Hayatlarımızı değiştiren yargı kararları

Yargıtay'ın içtihat niteliğindeki bu kararları, hayatlarımıza yön veriyor. İşte Yargıtay'ın hayatımızı değiştiren, içtihat niteliğindeki kararlarından bazıları:

Sevgili tazminatına son

Aldatan eşin sevgilisinin, aldatılan eşe tazminat ödemesine ilişkin karar çok tartışıldı. ‘Öteki kadın' ya da ‘sevgili tazminatı' diye bilinen konu, Yargıtay'da sonuca bağlandı. Yüksek mahkeme, “Sevgiliden manevi tazminat istenemeyeceğine” hükmetti. Kararda, sadakat yükümlülüğünün eşler arasında olduğu belirtildi.

Ortak velayet mümkün

Türk hukukunda ortak velayete ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Aile mahkemeleri, boşanma davalarında velayetin anne ya da babada kalmasına karar veriyor. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2017'de önüne gelen bir dosya sonrası görüş değiştirdi. Bu kararla, boşanan çiftlerin anlaşması halinde ortak velayete hükmedilebilmesi mümkün hale geldi.

Düğün takısı kimde kalır?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2020 yılında verdiği bir kararla, boşanma halinde düğün takılarının paylaşımına ilişkin kriterleri yeniden belirledi. Kadına takılan takılar kadının olacak. Erkek de kendisine takılan ziynet eşyalarından, kadına özgü olmayanları (bilezik gibi) alabilecek. Takı sandığına atılanlar da eşit paylaşılacak.

İşçinin maili denetlenebilir

Yargıtay'ın, çalışanları ilgilendiren önemli kararlarından biri de şirkete ait e-mail hesapları oldu. Yargıtay, işverenin kendisine ait bilgisayar ve e-mail adreslerine gelen e-postaları denetleme yetkisi olduğuna hükmetti. İşçinin, işverene ait bilgisayar ve e-mail'i özel yazışmalarda kullanıp işverene hakaret içeren sözler sarf etmesi, tazminatsız kovulma sebebi olacak.

Verilen o vaatlere dikkat

Yargıtay, konut projelerinin reklam tanıtım ve broşürlerinde gösterildiği ya da vaat edildiği halde yapılmayan proje alanlarını, “Satıcıdan kaynaklanan ve evin değerini düşüren kusur” kabul etti. Örneğin bir konut projesinin tanıtım broşürlerinde spor salonu, havuz gibi sosyal tesislere yer verilmiş ancak proje bittiğinde biri eksikse tazminat hakkı doğacak.

Maskede son sözü söyledi

Pandemi sürecinde maskesiz sokağa çıkmama yasağına uymayanlara polis tarafından kesilen cezayı değerlendiren Yargıtay, emsal bir karar verdi. Maske takma tedbiri, il umumi hıfzıssıhha meclisleri tarafından alınabilecek, tedbire uymayanlar hakkında ise polis ya da jandarma tarafından sadece tutanak düzenlenecek. Para cezası verilmesi ise valilikler tarafından yapılacak.