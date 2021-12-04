Hayvan satışı yalanıyla 243 bin TL dolandırıcılık

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bir kişiyi büyükbaş satma yalanıyla 243 bin lira dolandıran 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Elifoğlu Mahallesi’nde oturan, ismi açıklanmayan kişinin büyükbaş satın almak isterken 243 bin lira dolandırıldığı ihbarını aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan 6 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2’si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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