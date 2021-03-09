Hayvanat bahçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Olay Çekmeköy’de bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Meydana gelen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre, biyoenerji ve metafizik uzmanı olarak tanınan Salih Memişoğlu ve O.F.Z. hayatını kaybederken, O.Ö. ise yaralandı. Gerçekleşen feci olay sonrası saldırgan M.Ö. ise aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler konuyla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)