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Hayvanat bahçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul Çekmeköy'deki bir hayvanat bahçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin biyoenerji ve metafizik uzmanı olarak tanınan Salih Memişoğlu olduğu öğrenildi

Güncellenme: 15:33, 09/03/2021
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Hayvanat bahçesinde silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Olay Çekmeköy’de bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Meydana gelen silahlı kavgada ilk belirlemelere göre, biyoenerji ve metafizik uzmanı olarak tanınan Salih Memişoğlu ve O.F.Z. hayatını kaybederken, O.Ö. ise yaralandı. Gerçekleşen feci olay sonrası saldırgan M.Ö. ise aracına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Foto: İHA / Salih Memişoğlu

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler konuyla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

Çekmeköy istanbul kavga Polis
Yayınlanma Tarihi:15:05,