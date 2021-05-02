Hayvanseverleri ayağa kaldıran karar

Konya Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimliği, hayvanseverlerin tepkisini toplayan bir karara imza attı. Başhekimlik, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kısıtlı çalışmaya geçeceğini belirterek, hastanenin saat 17:00'dan 08:30'a kadar hayvan kabul edilmeyeceğini duyurdu.

“CANLARIMIZ ORTADA KALACAK”

Hayvan Hastanesi Başhekimliği’nin aldığı karara tepki gösteren Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli şunları söyledi:

* Tam kapanma süresince Konya Selçuk Ünversitesi Veterinerlik Fakültesi saat 17.00 ‘ den sonra hasta kabul etmeyeceğini acil hizmeti vermeyeceğini açıkladı. Saat 17.00- sabah 8.30 arası acil yardım, iç kanamalı hasta gelirse bu sokaktaki masum canlarımız ne olacak? Canlarımız ortada kalacaklar. 2001 yılında valilik şerhi olan belediyelerle veterinerlik fakültesi arasında yapılan protokole da aykırı.

“BU SORUMSUZLUKTAN DÖNMEYE DAVET EDİYORUZ”

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Şefkat-Der yönetimi ise, üniversite başhekimliğine karardan dönme çağrısında bulundu.

Şefkat-Der'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Böyle sorumsuzluk olmaz. Bu kararla, Konya’da Resmi Kurumlar ağır hasta, kazalı canları, acı içerisinde ölüme terk etmiş oldu. Saat 17:00’dan sonra hiç bir tedavi imkânı kalmadı. Ayrıca çoğu gün poliklinikler de kapanınca, ağır hastaların tedavisi ameliyatı da yapılmaz hale gelerek birçok masum can da ölecek. Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi yetkililerinin aldığı bu meslek etiği ile bağdaşmayan sorumsuzluktan dönmeye davet ediyoruz.

* Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilce belediyelerini de hayvancanlarımızın acil müdahale, tahlil, teşhis tedavi ameliyat, imkanı sunulmasına yönelik çalışma yapmasını talep ediyoruz. Selçuk Hayvan Hastanesi Haftanın birçok günü poliklinik hizmeti de vermiyor. Ayrıca acil vakalar da ağır hastalar da saat 17:00’den sonra tamamen ölüme acı içinde inlemeye terk edilmiş oldu.