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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale düzenliyor

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 42 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Güncellenme: 13:39, 17/07/2021
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale düzenliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere katılmak isteyenlerin tekliflerini ve şartnamede istenilen belgeleri Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekmektedir.

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