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HDP Esenyurt ilçe eş başkanları adliyeye sevk edildi

İstanbul Esenyurt’ta, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri biten HDP ilçe eş başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, adliyeye sevk edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:57, 31/01/2021
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HDP Esenyurt ilçe eş başkanları adliyeye sevk edildi

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada ortaya çıkmasıyla birlikte ilçe başkanlığına operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda Öcalan’ın posterlerinin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Operasyonda HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlaması ile polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu biten ilçe eş başkanları, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından “bölücü terör örgütü” üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:10:07,