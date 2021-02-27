HDP heyeti Kandil’de iHA ile mi korundu?

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan'ın yaptığı açıklamaları sordu. Çıray, TBMM'ye sunduğu önergesinde, “Pervin Buldan, Kandil görüşmeleri sırasında havada İHA'lar gördüklerini ve sonra İnsansız Hava Araçlarının kendilerinin güvenliğini sağlamak için uçuruldukları bilgisini aldıklarını belirtmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçların, PKK terör örgütünün merkez üssünün üzerinde içlerinde Buldan'ın da olduğu heyeti korumak için uçurulduğu doğru mudur?” diye sordu.

Çıray, TBMM Başkanlığına sunduğu önergede, “2013-2015 yılları arasında ‘çözüm süreci' adı altında PKK ile bir müzakere yürütüldü. Süreçte HDP Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın önemli roller üstlendiklerini biliyoruz. Zamanın MİT Müsteşarı Emre Taner'in anlatımlarından anlıyoruz ki, HDP milletvekilleri bütün girişimlerini Sayın Erdoğan'ın ve ilgili bakanların onayı dahilinde yapmışlardır” dedi.

İKTİDAR HAZIRLADI

Çıray, Türk Milletinin buradan çıkarması gereken hayati bir sonuç olduğunu belirtti ve önergede şu soruyu yöneltti: “Buldan, açıklamalarında kamuoyuna kendilerinin PKK terör örgütüyle iş birliğinin kanıtı olarak sunulan Kandil fotoğraflarının, dönemin Başbakanının bilgisi dahilinde yürütülen toplantılara ait olduğunu ve bu toplantıların sonuçlarını devlete ve hükümete sunduklarını belirtmektedir. Bu doğru mudur?

Sonuç kayıtları ve tutanaklar hangi kurumumuzun arşivinde yer almaktadır? Bunları kamuoyuna açıklayıp Milletimizle paylaşmayı düşünüyor musunuz?”