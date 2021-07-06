HDP: Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi

Milletvekilliği düşürülen ve hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle tutuklanan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi.

HDP’den yapılan açıklamada “Adalet mücadelemiz sonuç verdi. AYM kararı sonrası Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi. Milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve partililerimizle Sincan’a vekilimizi karşılamaya gidiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“AYM ‘HAK İHLALİ’ KARARI VERDİ”

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu sonuçlandırmıştı. Oğlu Salih Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Anayasa Mahkemesi, babam hakkında ‘hak ihlali' kararı verdi” demişti.

Gergerlioğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verilmişti.

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