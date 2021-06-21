HDP’den iddianamenin kabulü kararına ilk tepki

HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Karar sonrası HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, bir basın toplantısı düzenledi:

– Anayasa Mahkemesi iddianameyi reddetmiş olsaydı demokrasi umudu adına önemli bir mesaj vermiş olacaktı. Tarihi bir fırsatı heba ettiğini açıkça söylemek zorundayız. AYM'nin bundan sonraki süreçte bu vebali ortadan kaldıracak bir tutum sergilemesi yönünde beklentimizi korumak istiyoruz. Bu davanın iddianamesini hazırlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı değildir.

– Bu iddianame MHP Genel Merkezi'nde hazırlanmış, Saray’ın hukuk birimlerinde son şekli verilmiş ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Davanın savcısının bizzat iktidarın kendisi olduğunu herkes görmelidir. Bu davayı savunmak için avukatlar görev alacaktır. Bu davanın savcısı nasıl iktidarsa bu davanın gerçek avukatı da bizzat halkın kendisidir.

BU DAVAYI BOŞA ÇIKARACAĞIZ

– HDP’yi mutlaka yaşatacağımızı defalarca söyledik. Bu davayı en başta Kürt halkı savunacaktır, Türkiye halklarının ortak mücadelesiyle bunu bütünleştirecektir. Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerini de yanına alarak bu davayı boşa çıkaracaktır. Bu davayı boşa çıkaracağız. Demokratik siyaset mücadelesinin geriletilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu dava demokratik siyasette kararlılığımızı, mücadeleyi büyütme azmimizi daha da artıracaktır.

– HDP'yi kapattırmayacağız, büyüterek devam ettirecek gücümüz vardır. Bu davada verilecek karar sadece HDP'ye yönelik olmayacaktır. AYM, HDP'yi kapatma kararı verirse kendini kapatma kararını da vermiş olacaktır.