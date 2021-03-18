HDP: Dün akşamdan itibaren oylarımız 12 milyona yükseldi

SÖZCÜ HDP eş genel başkanları, “Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir. Bu iktidar, darbeci bir yönetim olarak tarihe adını yazdırmıştır. AKP, kapatma davası ile yargı üzerinden MHP'ye bir kongre hediyesi vermiş, savcılar siyasi talimatla hareket etmiştir” açıklamasında bulundu. HDP MYK’sının yarın olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle iddianame düzenleyerek Anayasa Mahkemesine (AYM) göndermesinin ardından HDP’den açıklama yapıldı.

DEMOKRASİYE DARBE

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın ortak yazılı açıklamasında Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürüldüğü gün parti kapatma davası açıldığına vurgu yapılarak, “AKP iktidarı, kendisine bağımlı ve taraflı hale getirdiği yargıyı, siyaseti dizayn etmek için bir sopa olarak kullanmaktadır.

Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir. Bu iktidar, darbeci bir yönetim olarak tarihe adını yazdırmıştır. AKP, kapatma davası ile yargı üzerinden MHP'ye bir kongre hediyesi vermiş, savcılar siyasi talimatla hareket etmiştir” denildi.

“YAŞANANLAR İKTİDARIN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ACİZLİĞİ GÖSTERİYOR”

HDP eş genel başkanlarının açıklaması şöyle devam etti:

“Yaşananlar, AKP-MHP iktidar blokunun içine düştüğü derin acizliği de göstermektedir. Fikren, politik olarak ve sandıkta üstünlük sağlayamadıkları HDP'yi, şimdi yargı eliyle demokratik siyasetten tasfiye etmeyi hedeflemektedirler. Bu saldırganlıkları yaşadıkları derin korkudan kaynaklanmaktadır.

HDP, sadece bir parti değil aynı zamanda bir fikirdir. Bu fikir etrafında milyonlarca insan kenetlenmiş durumdadır. Milyonlarca insan siyasi iradesine ve geleceğine sahip çıkacaktır.

“DEMOKRATİK SİYASETTEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

AKP-MHP iktidarı ise demokratik meşruiyetini yitirmiş, zor ve baskı aygıtlarıyla ayakta durmaya çalışmaktadır. AKP-MHP iktidarı şunu çok iyi bilmeli ki, ne yaparsa yapsın, asla boyun eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz ve demokratik siyasetten asla taviz vermeyeceğiz, demokratik direnişimizi kararlı bir mücadeleyle sürdüreceğiz. Tüm demokrasi güçlerini, toplumsal ve siyasal muhalefeti ve halkımızı bu siyasi darbeye, hukukun ve demokrasinin açıkça tasfiye edilmesine karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz.

HDP OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) yarın olağanüstü toplanma çağrısı yapan HDP, “Sahip olduğumuz tarihsel mücadele geleneğiyle bu karanlık süreci atlatacağız. İnançlıyız ve kararlıyız. Mutlaka, ama mutlaka kazanacağız” açıklamasında bulundu.

OYLARIMIZ İKİ KATINA ÇIKTI

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partilerine açılan kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Buldan, “Bize oy verenlerin sayısı 6 milyondu, dün akşamdan itibaren 12 milyona yükseldi” dedi.