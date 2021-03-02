HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonla Belediye Başkanı Halit Uğun ve akrabası olan şoförü Yakup Uğun’u gözaltına aldı.
Terör örgütüne yardım ettikleri iddia edilen Karaçoban Belediye Başkanı Halit Uğun ve şoförü Yakup Uğun, Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Halit Uğun’un avukatı İrfan Sarı, gelişmelerle ilgili açıklama yapacaklarını söyledi. (DHA)