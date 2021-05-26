HDP’li eski başkana 7 yıl hapis cezası

Iğdır’da, 31 Mart 2019’da HDP’den belediye başkanı seçilen Yaşar Akkuş, 15 Mayıs 2020 günü terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Akkuş, çıkarıldığı mahkemece ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

Iğdır 2inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Akkuş, bugün 8inci kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinde duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılan Akkuş, son savunmasını yaptı.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada Yaşar Akkuş hakkında gizli tanık beyanları ve yürütmüş olduğu siyasi faaliyetler sebebiyle terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis verildi. DHA

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