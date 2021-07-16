HDP’li Gergerlioğlu Meclis’e dönüyor

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı sonrası cezaevinden çıkan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter’dan düşürülen milletvekilliği ile açıklama yaptı…
Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:
Vekilliğe iadem için Yargı kararı bugün okunuyor. Saat 14.30’da okunduktan sonra TBMM Genel kurula gireceğim. Halkın verdiği hakkı haksızlıkla kimse alamaz, galip gelen halkın iradesidir.
Sonunda:)
Güzel haber
Vekilliğe iadem için Yargı kararı bugün okunuyor. Saat 14.30’da okunduktan sonra TBMM Genel kurula gireceğim.
Halkın verdiği hakkı haksızlıkla kimse alamaz, galip gelen halkın iradesidir.
— Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) July 16, 2021