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HDP’li Gergerlioğlu Meclis’e dönüyor

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden Meclis'e dönüyor. İade kararı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okunacak.

Güncellenme: 13:12, 16/07/2021
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HDP’li Gergerlioğlu Meclis’e dönüyor

Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı sonrası cezaevinden çıkan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter’dan düşürülen milletvekilliği ile açıklama yaptı…

Gergerlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Vekilliğe iadem için Yargı kararı bugün okunuyor. Saat 14.30’da okunduktan sonra TBMM Genel kurula gireceğim. Halkın verdiği hakkı haksızlıkla kimse alamaz, galip gelen halkın iradesidir.

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Yayınlanma Tarihi:13:07,