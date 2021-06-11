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HDP’li Leyla Güven’in 22 yıl 3 ay hapis cezası onandı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen tutuklu HDP'li Leyla Güven'in yargılandığı davada, 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aldığı 22 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Güncellenme: 17:36, 11/06/2021
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HDP’li Leyla Güven’in 22 yıl 3 ay hapis cezası onandı

TBMM’de, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran 2020’de milletvekilliği düşürülen eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, 22 Aralık 2019’da yargılandığı Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

Leyla Güven’in avukatları, yerel mahkemenin kararının bozulması ve yargılama sürecinin devam etmesi nedeniyle tutukluluk halinin sonlandırılması istemiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi, Güven’in kaçma şüphesi olduğuna, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına, üzerine atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğuna karar vererek, başvuruyu esastan reddetti.

İstinaf mahkemesi, Leyla Güven’in 22 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. DHA

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