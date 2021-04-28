HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında bir iddianame daha

‘Terör propagandası yapmak’ iddiasıyla 2 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay tarafından onanan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar 17 Mart Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’nda okundu.

Kararın okunmasıyla milletvekilliği düşen Gergerlioğlu ise, Genel Kurul salonunu terk etmedi. Akşam saatlerinde kendisine destek veren HDP'li diğer vekillerle birlikte salondan çıkan Gergerlioğlu, HDP grup odasına geçerek eylem başlattı. 21 Mart sabahı Meclis tuvaletinde gözaltına alınan Gergerlioğlu, Kavaklıdere Karakolu'nda ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’li Gergerlioğlu hakkında TBMM’deki bu eylemi nedeniyle ‘kamu görevini usulsüz üstlenme’ ve ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından iddianame hazırladı.

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