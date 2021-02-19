HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’na verilen hapis cezası onandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, halen milletvekili olan 9 HDP’li hakkındaki fezlekeyi ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesi gereği yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması’ talebiyle düzenlendi ve TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen HDP’li vekiller Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan.

Açıklamaya göre ilgili karar ‘Ekim 2014 tarihinde ülke genelinde yaşanan ve ‘Kobani’ olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde,… 108 sanıkla birlikte, şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen, halen Halkların Demokratik Partisi 27. Dönem Milletvekilleri olan’ 9 vekil için alındı.

HDP’Lİ GERGERLİOĞLU’NA VERİLEN CEZA ONANDI

Öte yandan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadığı belirtildi.

Gergerlioğlu kararla ilgili yaptığı açıklamada, hüküm giydiği paylaşımın bir haber linki olduğunu ve bu haberin de halen yayınlandığı sitede bulunduğunu belirterek, “Tamamen siyasi bir karardır” dedi. Gergerlioğlu, konuyla ilgili Pazartesi günü daha detaylı açıklama yapacağını aktardı.

Gergerlioğlu, 2018’de milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018’de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi karar hakkındaki gerekçesinde, sanık hakkında milletvekili seçilmeden önce soruşturma başlatıldığı, kovuşturmaya devam edilerek hüküm kurulduğunu hatırlattı.

Gerekçede ayrıca yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun elde edildiği, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanundaki suç tipine uyduğu belirtildi.

Doktor ve insan hakları aktivisti, Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 Ocak 2017′ de 679 sayılı KHK ile devlet memurluğu görevinden ihraç edilmişti.

İhraç edilene dek İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde Uzman Doktor olan Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce Mart 2017’de kurulan “Hak ve Adalet Platformu”nun sözcülüğünü yapıyordu.