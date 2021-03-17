HDP’yi kapatma davasına Babacan’dan tepki

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması istemiyle iddianame düzenleyerek Anayasa Mahkemesine (AYM) göndermesinin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulundu.

Babacan, “Siyasi meşruiyet toplum desteği ile sağlanır. 6 milyon oy alan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak oy veren milletimize saygısızlıktır. Demokrasimiz, farklı fikirlerin konuşulduğu bir ortamda gelişebilir. Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir” dedi.

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