Hedef gösterilen ilahiyat profesörü ülkeyi terk etti

Katıldığı konferanslarda cemaat ve tarikatlara yönelik eleştirileri nedeniyle hedef haline getirilen Prof. Dr. Mustafa Öztürk, geçen yılın sonunda yaptığı bir konuşma ile yine sosyal lince uğrayınca Marmara Üniversitesi'ndeki görevinden istifa ederek emekliye ayrıldı. Öztürk o dönem Karar gazetesindeki yazısında “Badecilik, çocuk tecavüzcülüğü, yanmaz kefen satıcılığı, peygamber terlikçiliği gibi rezilliklerle gündeme gelen karikatür gibi tiplerin, Ehl-i Sünnet akidesinin en güvenilir temsilcisi olarak takip edildiği bu memlekette yapılacak en doğru şey, ‘sağlığı, özellikle de ruh sağlığını korumak'tan başka bir şey değildir” demişti.

ALMANYA'DAN DAVET ALDI

Münster Wilhelm Üniversitesi'nin İslam Teolojisi bölümünden davet alan Prof. Dr. Mustafa. Öztürk dün Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya gitti. Öztürk uçağa binerken, Instagram hesabından şu çarpıcı paylaşımı yaptı: “Artık gidelim… Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim. Doktora tez danışmanlıklarımı Cübbeli ile Sakarya'daki tacizci Nurullah'a devrettim. İlahiyat işleri artık onlara teslim.”