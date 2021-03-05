Helikopterin kırıma uğraması ne demek, anlamı ne?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında 11 asker şehit oldu. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Düşen askeri helikopter Cougar tipi Fransız – Alman ortak tasarımı… Cougar helikopterlerinin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu.

KIRIM NE DEMEK?

Bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, genellikle yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

Kırım kelimesi yaralanmalı durumlarda uçak veya helikopterin de kısmen sağlam olduğu durumlar için kullanılan bir ifade

HELİKOPTERİN KIRIMA UĞRAMASI ANLAMI NEDİR?

Helikopterin tekrar onarılmasına müsade edecek düzeyde hasar görmesidir.

Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.