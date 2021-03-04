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‘Helikopterler 40 yıldır Allah’a emanet uçuyor’

Bölgede uzun yıllar görev yapmış emekli bir askeri pilotun sözleri kazaya ilişkin iki önemli ihmali gözler önüne seriyor: “Birincisi bölgede yeteri miktarda meteoroloji istasyonu yok. Çevredeki havalimanlarından aldığımız bilgilerle uçmaya çalışıyoruz. Ama bu coğrafyada hava çok değişken. Pilotlara ani değişimleri iletecek sistem bir türlü kurulmadı. İkincisi hâlâ helikopterlerin aletli uçuş yapmasına imkan sağlayacak seyrüsefer sistemleri yok."

Yusuf DEMİR
Güncellenme: 21:21, 04/03/2021
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‘Helikopterler 40 yıldır Allah’a emanet uçuyor’

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar bölgede helikopter pilotu olarak görev yapmış bir subay kazayla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İki önemli eksikliğe dikkat çeken emekli subay bunları yeteri kadar meteoroloji istasyonu kurulmaması ve helikopterlerde aletli uçuşun yapılmasına imkan verecek donanımın sağlanmaması olarak sıralıyor.

Emekli subay şöyle konuştu: 

SAĞLIKLI HAVA DURUMU BİLGİSİ ALINAMIYOR

“Bölgede yeteri miktarda meteoroloji istasyonu yok. Çevredeki büyük illerde bulunan havalimanlarının meteoroloji birimlerinden aldığımız bilgilerle uçmaya çalışıyoruz. Ama bu sağlıklı değil. Zira bölgenin coğrafyası gereği hava durumu çok değişken olabiliyor. Açık raporu alıp havalandıktan kısa bir süre sonra sert bir havayla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Pilotlara havadaki ani değişimleri iletecek bir sistem yok.

HELİKOPTERLERDE ALETLİ UÇUŞ YAPILAMIYOR

Helikopterlerimiz hâlâ VFR şartlarda görerek uçuyor. Doğru dünyanın birçok ülkesinde de helikopterler VFR uçuyor ama o ülkeler bize göre dümdüz… Doğu Anadolu Bölgesi'nin coğrafyası buna uygun değil. 40 yıldır IFR yani aletli uçuş şartları için hiçbir seyrüsefer donanımı sağlanamadı.

“BU ŞARTLARIN 40 YILDIR DÜZELTİLEMEMESİ KABUL EDİLEMEZ” 

Yeteri miktarda meteoroloji istasyonu olmaması ve hala görerek şartlarda uçulmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı ve Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Erdağı, “Bu helikopterin düştüğü bölgede daha önce de kazalar oldu.  Yazıktır, günahtır, ayıptır. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Hala bölgede bu imkanların sağlanamaması hakikaten büyük bir eksikliktir” diye konuştu.

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Bitlis emekli HAVA DURUMU helikopter kaza Meteoroloji TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
Yayınlanma Tarihi:21:09,