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Hem yağışlı hem sıcak hafta sonu… Sıcaklılar artıyor!

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hafta sonu hava sıcak ve yağışlı geçecek. Yurdun önemli bölümünde yağış beklenirken, yağışlarla beraber sıcaklıklar da artıyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:54, 02/04/2021
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Hem yağışlı hem sıcak hafta sonu… Sıcaklılar artıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gelecek günlere dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Türkiye’nin büyük kısmında yağışlar kendini gösterecek ancak hava sıcaklıklarında da önemli bir yükseliş bekleniyor. İstanbul’da bugün 11 derece dolaylarında seyreden sıcaklıklar hafta sonu 18 dereceye kadar çıkacak.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz’in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’da, Ege’de ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Yayınlanma Tarihi:08:53,