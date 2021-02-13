10 ay önce evlenmişlerdi… Karı koca toprağa verildi

Olay, dün ilçenin Hurmalık Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

Çaykara'da, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci mesaiye gitmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı.

Çift telefonları açmayınca, ailelerine haber verildi. İkinci çiftçinin yakınları, geldikleri sitede çiftin oturdukları dairenin kapısının ziline bastı. Kapı açılmayınca polise haber verildi.

İhbar üzerine adrese gelip, eve giren ekipler, çiftin silahla öldürülmüş cesetleriyle karşılaştı. İncelemenin ardından çiftin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kamil İkinci’nin 10 aylık eşi Zeynep İkinci’yi tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla ensesine ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ TOPRAĞA VERİLDİ

Tamamlanan otopsi işlemi sonrası çiftin cenazeleri ailelerince teslim alındı. Kamil İkinci, Çaykara ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından toprağa verildi.

‘BİRBİRLERİNİ SEVDİKLERİNİ BİLİYORDUK'

Cenaze için Ankara'dan gelen Kamil İkinci'nin dayısı Nurettin Kaygusuz, otopsi sonucunu beklediklerini söyledi. Kaygusuz, “Telefon geldi. Aracımıza binip Trabzon'a geldik. Polis kapıyı açıp önce Çaykara'da bir hastanede ön inceleme yapıldıktan sonra Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada da gerekli otopsi yapıldı. Buradan çıkacak sonucu bekliyoruz. Yüzü tertemiz, herhangi bir kurşun, yara izi yok. Aldığımız bilgiye göre enseden yaralı. Birbirlerini sevdiklerini biliyorduk. Komşularıyla görüştük. Gece bir tartışma olmuş ama silah sesi duymadıklarını söylediler. Otopsi sonuçlarını bekliyoruz. Sonrasında daha net ortaya çıkacaktır” dedi.

‘ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Kamil İkinci'nin hastanedeki mesai arkadaşı Samet Aydın da, “Son 1 ayda ufak tefek sorunlar yaşamışlardı ama bu noktaya geleceğini tahmin etmiyorduk. İkisi de çok sevdiğimiz arkadaşımızdı. Bildiğimiz çok şiddetli sorunları yoktu. Aile içi tartışmalar oluyordu. Son akşam evde bir tartışma olmuş. Mutfakta tabaklar kırıldığını öğrendik. Gezmeyi çok severlerdi. Dağlarda sık sık gezerlerdi. Eşi de dağcıydı. Bir anlık sinir mi diyelim bilmiyoruz ama böyle bir olay yaşandı, çok üzgünüz” diye konuştu.

EŞİ DE ORDU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Zeynep İkinci için Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Kapılı köyünde cenaze namazı kılındı. Asah Cami’nde kılınan cenaze namazı sonrası İkinci'nin cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede acılı baba Osman Çubuk taziyeleri kabul etti. (DHA)