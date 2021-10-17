‘Erdoğan aday olsa seçimi kazanabilir mi’ diye sordular, işte sonuç…

Metropoll Araştırma'nın son yaptığı çalışmaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceğini düşünenlerin oranı Eylül ayında en düşük seviyeye indi.

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Metropoll Araştırma Türkiye’nin Nabzı adlı çalışmasında anketinde katılımcılara “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa kazanabilir mi?” sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 16.4’ü ‘kesinlikle kazanır’ diye yanıt verdi. ‘Kazanır’ diyenlerin oranı ise yüzde 27.6 olarak hesaplandı. Bu verilere göre Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olacağına inananların oranı yüzde 44.1’te kaldı.

‘Kesinlikle kazanamaz’ diyenlerin oranı yüzde 12.3 olurken, kazanır diyenlerin oranı ise yüzde 27.6 olarak hesaplandı. Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağına düşünenlerin oranı böylece yüzde 49.8 olarak hesaplandı.

Metropoll Araştırma bu soruyu katılımcılara daha önceki araştırmalarında da soruyordu. Ağustos 2020’de Erdoğan’ın yeniden seçileceğine inananların oranı yüzde 55.4 idi. Eylül, elde edilen yüzde 44.1’lik oran ile Erdoğan’a olan inancın en düşük olduğu ay olarak kayıtlara geçti.

ERDOĞAN ANKETLER İÇİN ‘BIKTIK’ DEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Afrika seyahati öncesinde yaptığı açıklamada, anket sonuçlarına güveninin kalmadığını belirterek, “Son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortada yani bu tür anketlerden de manipülasyonlardan da ciddi manada bıktık. Yalan, terör, algı operasyonları ve kişi kurum suikastlarıyla AK Parti’ye ve hükümetimize saldıran kesimler şimdi de anketlerle algı operasyonlarına devam ediyorlar” demişti.