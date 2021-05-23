Her anı korkunç! O dayak yedi herkes görmezden geldi

Olay 11 Mayıs Salı günü bir benzin istasyonunun market bölümünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markette alışveriş yapan Aysel D. (45), erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Şevket T. (24) tarafından saldırıya uğradı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Şevket T.’nin yumruk ve tekmelerle Aysel D.'ye defalarca vurduğu ve cebinden çıkardığı bıçakla yerde yatan kadına tehditler savurduğu görüldü.

BİRİ PARA SAYDI, ÖTEKİ YANINDAN GEÇTİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde, akaryakıt çalışanlarının ve markete alışveriş yapmak için gelen vatandaşların umursamaz tavırları ise dikkat çekti. Yaptığı alışverişin parasını ödeyen bir müşteri bıçaklı saldırganın tehdidi altındaki kadının yanından hiç bir şey yokmuş gibi geçip gitti. Bu sırada kasada bulanan çalışan ise banko üzerindeki bozuklukları saymakla meşguldü.

Tesadüfen olay yerinden geçen polislerin müdahalesiyle gözaltına alınan Şevket T.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklandığı öğrenildi.