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Her gün daha da soğuyacak… Kar İstanbul yolunda!

Yağışlı hava dalgası birkaç gündür Türkiye'yi etkisi altına almış olsa da hava sıcaklıklarında henüz ciddi bir düşüş yaşanmadı. Küresel tahmin sistemlerine göre bugünden itibaren hava durumu değişecek, her gün 3-4 derece düşüş yaşayacak olan sıcaklıkların ardından perşembe günü kar yağışı yurdu sarmaya başlayacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da yılın ilk kar yağışı cuma günü görülebilir.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:58, 11/01/2021
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Her gün daha da soğuyacak… Kar İstanbul yolunda!

Beklenen yağışlı hava dalgası geldi ve bugünden itibaren sıcaklıklarda da adım adım düşüş bekleniyor. İstanbul’da hava sıcaklıkları 3 günde 11 derece düşecek, haftanın son gününde kar yağışı İstanbul’un gündemine girecek. Soğuk ve karlı hava dalgası Anadolu’yu da saracak, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nin tamamında haftanın son gününde kar bekleniyor.

3 GÜNDE 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Bugün mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek olan sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren düşüşe geçecek. Yurt genelinde yaşanacak soğuk hava adım adım etkisini artıracak. Önümüzdeki 3 günde ortalama 10-12 derece sıcaklık düşüşü yaşanacak.

BUGÜN SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Samsun ve Çankırı çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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