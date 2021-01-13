Her satırı iğrenç! Uyuşturucu verdiği çocuğa tecavüz edip…

Şişli Kuştepe Mahallesi’nde ikamet eden Afganistan uyruklu Shakir İ., eminiyete giderek 18 yaşından küçük olan kardeşine yabancı uyruklu bir şahıs tarafından semtteki bir depo içerisinde uyuşturucu madde verildiğini söyledi. Shakir İ., kardeşine uyuşturucu madde satan şüphelinin silahının da olduğunu belirtmesi üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek adrese operasyon düzenledi.

TECAVÜZÜ FOTOĞRAFLAYIP ŞANTAJ YAPMIŞ

Operasyonda depoda bulunan Pakistan uyruklu Ghosuddin isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise bir ruhsatsız tabanca, 0,62 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen üç bin 800 lira ve 27 dolar da el geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, uyuşturucu madde almak için kendisine gelen çocuğun boğazına bıçak dayayarak kimliğine el koyduğunu, kimliğini gasp ettiği çocuğa, uyuşturucu madde verdikten sonra tecavüz ettiğini ve daha sonra da bu anları fotoğraflayarak kendisine şantaj yaptığını ifade etti. Şahsın bu olaydan sonra da fotoğrafını çektiği çocuğu, cinsel ilişkiye zorladığını, kabul etmediği taktirde ise fotoğrafları yayacağını söyleyerek tehdit ettiği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette ifadesi alındıktan sonra “Uyuşturucu madde ticareti”, “çocuğa cinsel istismar”, “gasp” ve “şantaj” suçlarından hakkında işlem yapılan Pakistan uyruklu şüpheli Ghosuddin; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.