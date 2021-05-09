Valilik ‘serbest’ dedi, kıyılar doldu! Bodrum sefası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 günlük kapanma sürecine vatandaşların uymaya özen gösterdiği görülürken, polis, jandarma ve bekçiler ana caddeler ile kentin plaj ve sahillerinde kuş uçurtmadı.

Denize yüzmeye veya güneşlenmeye gelenler güvenlik güçlerinin uyarısı üzerine evlerine dönmek zorunda kaldılar.

KOYLAR YATLARLA DOLDU

Sosyetenin cennet tatil beldesi Türkbükü koyu ise yatlarla doldu. Yatları ile tatile gelenler zodiak botlara binerek koy koy dolaştı.

Bazılarının yanlarına köpeklerini de aldıkları görüldü. Beach Clup ve sahildeki iskelelerde ise yasak olmasına rağmen güneşlenenlerin yoğun olması dikkat çekti.

“TAM KAPANMA SADECE VATANDAŞ İÇİN Mİ?”

Türkbükü'nde pansiyon işletmeciliği yapan evli ve iki çocuk annesi Sema Kılıç, “Bu ikinci sezondur içimiz kan ağlıyor, para kazanamıyoruz. Tam kapanma normal vatandaş ve bizler için geçerli iken bunlar için geçerli değil mi? Yatları ile gelenler koy koy gezip denize giriyor iskelelerde güneşleniyor. Biz görüyoruz bu rezilliği kimse görmüyor mu? Sosyete tesislerinin olduğu yerde bazı restoranlar da açık, bu nasıl oluyor. Bu durumu üç gün önce güvenlik güçlerine bildirdik ancak değişen bir şey olmadı. Herkes bu işi ciddiye alsa normale dönsek olmaz mı?” diyerek tepki gösterdi.

VALİ TAVLI DENETLEMELERDE BULUNDU

İl genelinde görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yerine getirdiklerini dile getiren Vali Orhan Tavlı, pandemi sürecinin sağlıklı bir şeklide yönetilebilmesi için il genelinde çalışmaların ve denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altını çizdi.

ÖZEL TEKNESİ OLANA YASAK YOK

Muğla Valiliği, İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı 30 Nisan tarihli karar ile charter tekneler ile özel tekne sahiplerine tam kapanmada ayrıcalıklar tanımıştı.

İçerisinde yaşam mahalli olan (kamaralı) tekneler konut olarak değerlendirileceğinden, bu teknelerde hali hazırda ikamet eden şahısların teknelerinde durabilmelerine olanak sağlanmıştı.

İlginizi Çekebilir Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz