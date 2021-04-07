HES ekran görüntüsü ile coronalıya her yer serbest

Türkiye'de günlük coronavirüs hasta sayısı 50 bine dayanırken, salgının son dönemdeki hızlı tırmanışında “HES kodu uyanıklarının” etkisi olduğu belirtiliyor. Zira, HES kodu kontrolü yapıldığı için korona pozitif ya da temaslı hiç kimsenin giremediğini sandığımız pek çok yere aslında herhangi bir negatif kişinin HES kodunun ekran görüntüsünü göstererek girmek mümkün…

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde kafelerden kamu kurumlarına ve AVM'lere her yere HES kodu zorunluluğu getirildi. Ancak güvenlik görevlileri girişte kodu kontrol ederken, o kodun, telefon ekranını gösteren kişiye ait olup olmadığını kontrol etmiyor. Bundan faydalanan birçok korona pozitif kişi, negatif bir tanıdığının HES kodu ekran görüntüsü ile istediği yere girip çıkabiliyor.

TAMAMEN GÖSTERMELİK

Bir vatandaş, “HES kodu kadar saçma bir kontrol sistemi yok. İstediğim QR kod'un ekran görüntüsünü gösterip geçiyorum. Bana ait olduğu belli değil, kontrol tamamen göstermelik. AVM girişlerinde özellikle o kodun gösterene mi ait olduğuna dair hiçbir kontrol yok. Pozitif vaka istediği karekodun ekran görüntüsünü alıp istediği yere girer” dedi. Bir özel güvenlikçi ise kalabalıktan kişilerin herhangi birinin kodunun ekran görüntüsünü mü yoksa uygulamadaki güncel kodu mu gösterip gösterdiklerini kontrol edemediklerini söyledi.

‘KONTROLE ZAMAN YOK'

Konuştuğumuz bir cafe çalışanı pandemi koşullarında zaten çok az sayıda elemanla işleri yürütmeye çalıştıklarını, HES kontrolünün ciddi bir vakit aldığını belirterek, “Çoğu müşterimiz HES kodunu ekran görüntüsü olarak gösteriyor. Sistemden açtırıp bakacak, o kod o kişiye mi ait diye kimlik kontrolü yapacak zaman yok, O kodu kontrol ediyor geçiyoruz” diye konuştu. Bazı özel güvenlik firmaları ise son dönemde düzenlenen özel davetlerde davetlilere, ‘ekran görüntüsü ile değil HES uygulaması üzerinden kod kontrolü yapılacağına' dair özel uyarılar yapmaya başladı.

Bir erkeğin adı yazılı HES kodu ile AVM'ye nasıl girdim?

Durumun vahametini ortaya koyabilmek üzere bir erkeğe ait olan ve üzerinde erkek isminin yazılı olduğu HES kodu ekran görüntüsü ile İstanbul'un göbeğinde, Şişli'de bir AVM'ye girdim. Kapıdaki güvenlik görevlisi kodu okuttu ve kod risksiz göründüğü için geçmeme izin verdi. Herhangi bir isim kontrolü yapmayı bırakın güvenlik görevlisi HES kodu ekran görüntüsündeki kodun üzerinde yazan ismin erkek ismi olduğuna bile dikkat edemedi. Durum vatandaşlar açısından vahim, HES kontrolü yapıldığı için korona pozitif bir kişinin giremeyeceğini sandığınız her yerde korona pozitif insanlar bu yöntemle dolaşıyor olabilir.