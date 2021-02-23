HES Kodu normalleşme döneminde nasıl kullanılacak?

Corona virüs salgını ile hayatımınaza giren HES kodu günlük yaşamda da sıkça istenmeye başlandı. Özellikle son dönemde toplu taşıma ve kamu binalarına girişte de istenmeye başlanan HES kodu ilerleyen günlerde birçok alanda kullanılacak.

HES KODU FAYDA SAĞLAYACAK

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kafe ve restoranların açılabilmesi için bazı kriterlere mutlak suretle uyulması gerektiğini belirterek HES kodunun ileride olası kullanım alanlarını anlattı;

Kısıtlamalar dolayısıyla birçok sektörün kapalı olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Kayıpmaz, “Evet kafeler, restoranlar, lokantalar, halı sahalar gibi açılmayı bekleyen birçok sektör var. Gerçekten de biz şunu da çok iyi biliyoruz ki, milyonlarca insanın ekmek yediği bu sektörlerde ciddi bir biçimde de zorlanma var. Devletimiz bu konuda elinden geleni de onlara yardımcı olmak adına yapıyor. Ama bunun dışında oralarda da bir gevşemeye ihtiyaç var. Hepimiz özledik bir yandan da. Ben de, diğer hocalarımız da dışarıda bir şeyler yemeyi, arkadaşlarımızla sohbet etmeyi hepimiz özledik. Sonuçta bu karantina hepimiz için geçerli. Ama bu noktada sosyal yaşama geri dönüş sırasında mutlaka kontrol ölçütlerimizi iyi bir biçimde uygulamamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Kontrollü bir şekilde hareket edilerek, yerinde karar mekanizmasının da devreye girmesi ile birlikte restoran ve kafelerde belki bir gevşemenin söz konusu olabileceğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz şunları kaydetti:

“Aslında bizim esnafımızın duyarlı olduğunu biliyoruz. Herhangi bir kurala ihtiyaç duymadan, müşterisinden HES kodu sorgulayan taksici esnafı biliyorum. Ya da turizm bürosu olan birinin dükkanının girişine ‘Buraya maskesiz girilmez, cezası var. İmza Sağlık Bakanlığı’ diye yazı asan esnaflarımızı biliyorum. HES kodunun yaygın olarak kullanılması müşteri kabulünde fayda sağlayacak. Elbette ki bu alanlarda müşterilerin geçirdiği vaktin çok uzun olmaması gerekiyor. Herkes yemeğini yiyip fazla uzun süre orada kalmadan bir an önce çıkmalı. Onun dışında restoran kapasitelerinin tamamının masalar arasında fiziki mesafe korunmadan kullanılması durumunda hastalığın bulaşma riskinin çok artacağını biliyoruz. O zaman seyreltilmiş biçimde aynı anda belirli limitler dahilinde müşteri kabulüne izin verilmeli. Bir avantajımız var, havalar ısınmaya başlıyor. Bu saydığımız yerlerin sadece iç kısımları değil, dış kısımlarının da kullanılması gündeme gelecek. Açık hava tabii ki kötü havalandırılmış bir iç mekana göre hastalığın bulaşması açısından daha az bir risk içeriyor. Bu şekilde kurallara uyacak biçimde, oralarda da kalabalık oluşturulmayacak şekilde, sabahtan gidip akşama kadar oralarda oturulmayacak biçimde, belirli limitler dahilinde bu gevşemelerin de iller bazında yapılması hedefleniyor.”

HES KODU NASIL ALINIR?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.