HES tünelinde kaybolan işçinin izine henüz ulaşılamadı

Erzurum İspir ilçesinde 5 Ağustos'ta sağanak yağış sonrası yaşanan selde HES tüneli inşaatını su basması sonucu kaybolan Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor.

ORHAN BOZKURT

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İspir İlçe merkezine 31 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi’nde, 5 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’de etkili olan sağanak sonrası sel meydana gelmiş, inşaatı devam eden HES tünelini su basmıştı.

400 metre uzunluğundaki tünelde bulunan inşaat 39 yaşındaki işçisi Mustafa Aksöyek ise sulara kapılarak kaybolmuştu.

Olay sonrası bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri ise, Aksöyek’i arama çalışmalarına başlamıştı

TÜNELDE BİRİKEN SU VE ÇAMUR BALÇIK BOŞALTILIYOR

2 gündür HES tüneline girerek çalışmalarını sürdüren ekipler 400 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltarak kayıp işçiye ulaşmaya çalışıyor. Selle birlikte tünele dolan çamur, balçık ve kayaları temizleyen arama kurtarma ekipleri Aksöyek’in izine henüz ulaşamadı. Ekiplerin tünel ve çevresindeki dere yatağında da arama çalışmalarını sürüyor.