Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

HES’te toplu balık ölümleri

Adana’nın Feke ilçesindeki Salam Deresinde çok sayıda balık öldü. Köylülere, "Hayvanlarınızı suya yaklaştırmayın" uyarıları yapıldı. Köylüler balıkların barajdan suya karışan asit yüzünden öldüğünü iddia etti.

Güncellenme: 13:22, 02/05/2021
HaberlerGündem
HES’te toplu balık ölümleri

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde bulunan Salam Deresindeki balık ölümleri köylülerin tepkisine neden oldu. Köy sakinleri HES barajından kendilerine “hayvanlarınızı suya yaklaştırmayın” uyarısı yapıldığını iddia ederek, baraj suyuna yanlışlıkla 3 ton asit döküldüğünü iddia etti. Köy sakinleri, dünden bu yana derede bulunan binlerce balığın telef olduğunu ileri sürdü.

“BU DERENİN BALIĞI MEŞHURDU” 

Köy sakinlerinden Ali Kemal Mencik, “Bu derede yaşayan balık çok lezzetli ve özel bir balıktı. Adana'nın her yerinden bu balık için köyümüze misafir gelirdi. Artık bir tane bile bu balıktan kalmadı. İlçemiz adına üzgünüz yetkililerin acilen çözüm bulmasını istiyoruz” dedi.
(İHA)

İlginizi ÇekebilirTermik santrallerin zehirli gazları da 'ticari sır' olduTermik santrallerin zehirli gazları da 'ticari sır' olduİlginizi ÇekebilirTarkan bu kez İkizderelilerin tepkisini paylaştıTarkan bu kez İkizderelilerin tepkisini paylaştıİlginizi ÇekebilirKatliamı durdurmak için mücadele sürüyor, İkizdereliler ağaçlara çıktıKatliamı durdurmak için mücadele sürüyor, İkizdereliler ağaçlara çıktı