Hiç giyinmediği botları mezarının başına koyuldu

Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde bilgi işlem personeli olarak çalışan 33 yaşındaki Alev Solak görevi sırasında ani baş ağrısı şikâyeti ile acil servise gitti. Yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği belirlenen genç kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Ancak, tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşince doktorlar aileden organ bağışı talebinde bulundu. Baba Hüseyin Solak, “Kızım hayatı boyunca hep iyilik etmeye, insanları yaşatmaya çalıştı.

Eminim, bu kararı kendisi verseydi organlarının bağışlanmasını isterdi” diyerek bu isteği talebi kabul etti. Bunun üzerine Alev'in iki böbreği SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde iki hastaya, karaciğeri ise İnönü Üniversitesi'ndeki bir başka hastaya nakledilmek üzere bu merkezlere gönderildi.

HİÇ GİYİNMEDİĞİ BOTLARI MEZARI BAŞINDA

Alev Solak'ın cenazesi, Düztepe Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Yavuzeli İlçesi'nin Göçmez Köyü'ne götürüldü. Cenazenin toprağa verilmesi sırasında genç kadın için gözyaşları adeta sel oldu aktı.

Alev'in kardeşi Zehra Solak, ablasının önümüzdeki kış giyinmek üzere yeni aldığı botlarını mezarının başucuna koyarak, “Ablam üşüyünce giyersin” diye ağlaması, cenaze törenine katılanları da gözyaşına boğdu. Alev Solak’ın çalışma arkadaşları, “O, dünya iyisi, insanların mutluluğu için her şeyi yapan birisiydi. Ölürken bile üç insana organlarıyla hayat verdi” dedi.