Hırsız kiracıya merdiven operasyonu

Olay, Aksaray'ın Bahçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Yurtdışında yaşayan ve bir ay önce memleketi Aksaray'a izne gelen Mehmet B. iki katlı binasının hemen yanında bulunan müstakil evi, Murat G.'ye kiraya verdi.

Binanın bekçiliğini de yapması için cüzi bir miktara müstakil evini kiraya veren ev sahibi Mehmet B., bir hafta önce izninin dolması üzerine binayı kiracısına emanet ederek yurtdışına gitti.

EVİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ

Gece yarısı oturduğu müstakil evin çatısına çıkan kiracı Murat G. çatıdan ev sahibinin kendisine emanet ettiği binanın ikinci katının balkonuna atladı. Balkon kapısını kırarak daireye giren Murat G. daireye girerek evin altını üstüne getirdi.

Çatıdan atlarken mahalle sakinlerinden birinin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine çağrı merkezi olay yerine polis ekiplerini sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen polisler ilk olarak binanın çevresini abluka altına aldı. Hırsızın halen içeride olma ihtimaline karşı bir yandan binanın etrafını saran ekipler diğer yandan dairenin kapılarının kilitli olması nedeniyle çatıdan balkona atlayarak balkon kapısından eve girdi. Eve giren polisler hırsız kiracıyı suçüstü evde yakaladı.

İTFAİYEYE HABER VERİLDİ

Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen hırsız kiracı, ev sahibinin yurtdışında olması ve evin kapısının anahtarı olmaması nedeniyle ikinci kattan indirilemeyince itfaiyeye haber verildi. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle balkona yanaştı. Gözaltına alınan hırsız kiracı, polis memuru ve itfaiye eriyle birlikte merdivenin kafesine bindirilerek aşağıya indirildi. (İHA)



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