Denizli'nin Buldan ilçesinde hırsızlar bir köyü internetsiz bıraktı. İlçeye 12 kilometre mesafede bulunan Yeniçam köyüne telefon ve interneti ulaştıran kablolar iki ay önce direklerin üzerinden kesilerek çalındı. Kaşıkçı mevkiinde hattın yol kenarındaki bölümünden çalınan kabloların yerine yenisi takılmayınca tüm köy internetsiz kaldı.

25 ÖĞRENCİ İNTERNETE ULAŞAMIYOR

Köy muhtarı Günay Yangöz 180 kişinin yaşadığı köyde Türk Telekom dışında internet altyapısı bulunmadığını belirterek; “İki ay önce hırsızlar internet kablolarını kesip çaldı. O tarihten sonra gençler sosyal medya üzerinden şikâyette bulundu. CİMER'e kadar yazdılar. Bizler de ilçedeki yetkili kuruluşlara haber verdik. Hala internet sorunu giderilmedi. İhale yapıldığı kabloların yeniden döşeneceği söylendi. 25 öğrenci iki aydır internetsiz. Cep telefonları ile derslere katılmaya çalışıyorlar ama çok iyi çekmediği için yeterli olmuyor. Köylü yüksek internet faturalarından bıktı” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER EBA'YA GİREMEMEKTEN ŞİKAYETÇİ

Gülalan İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi Halime Nur Yangöz cep telefonu ile canlı derslere katılmanın çok zor olduğunu belirterek, “Bilgisayarımı kullanamadığım için annemin telefonundan derse katılmaya çalışıyorum. Derse girmeye çalışırken çok gecikiyorum. Bazen derslerin sonunda bağlantı kurulabiliyor. Bu nedenle öğretmenlerimiz kızıyor” diye konuştu.

Gülalan Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi İsmail Çoban ise “İki aydır internet yok. Babam internet paketi gönderiyor bir hafta dayanmıyor. Bazen dersleri kaçırıyorum” diye şikâyet etti.

BİZ FATURA ÖDÜYORUZ AMA ONLAR İNTERNET VERMİYOR

Üniversite öğrencisi Fatih Yangöz derslere katılamadığı için sınıfta kalma durumu olduğunu belirterek, “İyi aydır internet hizmeti alamıyoruz. Bu nedenle derslere katılamıyorum. Sınıfta kalma durumum var. Kullanmadığımız internetin faturasını bize gönderiyorlar. Biz faturayı ödemek zorundayız ama onlar internet bağlamak zorunda değil. Bir yılım boşa gitti diyebilirim. Bunlar yüzünden sınıfta kalacağım” diye yakındı.

Yeniçam köylüsü Samet Yangöz ise kimsenin sorunla ilgilenmediğini söylerken, “Şikâyette bulunuyoruz. Bizi geçiştiriyorlar. Cep telefonuna yükleniyoruz faturalar şişiyor” diye konuştu.

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