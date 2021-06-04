Hırsızlığı gizlemek için ‘kola’ kullandılar

Polisi harekete geçiren ilk olay, Bağcılar, Sancaktepe, Mahallesi Çarşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işyerinin duvarını kıran hırsızlar yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası ile kaçtı. Aynı gece yine Bağcılar’da başka bir dükkana benzer yöntemle bir büfeye giren şüpheliler 32 bin lira değerinde takı ve para alarak kayıplara karıştı. Şüpheliler, 30 Mayıs 2021 günü Esenyurt'ta bu sefer bir tekel bayisine girdi. Yaklaşık 60 bin lira değerinde sigara alarak kaçan şüphelilerle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

‘KOLA’ İLE PARMAK İZLERİNİ SİLMEYE ÇALIŞTILAR

Hırsızlık Masası ekipleri, güvenli kamera kayıtlarını inceleyince, şüphelilerin çekmecelere kola dökerek, parmak izlerini silmeye çalıştıkları anlaşıldı. Ancak şüphelilerin bu yöntemi kimliklerinin belirlenmesine engel olmadı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kameralarda yapılan takiplerde, şüphelilerin 9 ayrı suç kaydı bulunan Abdurrahman E.(47) , 8 ayrı suç kaydı olan Medeni Ç.(47) ve 3 ayrı suç kaydı bulunan Muhsin O. (37) olduğu anlaşıldı. Hırsızlık Masası ekipleri, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Abdurrahman E. ve Medeni Ç. tutuklanırken, Muhsin O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.