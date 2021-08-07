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Hırsızlık için girdiği evde kadını ölümle tehdit eden şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa'da hırsızlık için girdiği evde öldürmekle tehdit ettiği kadının şikayeti üzerine Arnavutköy'de yakalanan Aziz K.'nın 32 suç kaydı olduğu belirlendi.

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Hırsızlık için girdiği evde kadını ölümle tehdit eden şüpheli yakalandı

Gaziosmanpaşa’da geçtiğimiz günlerde hırsızlık için girdiği evde, ev sahibi kadını öldürmekle tehdit ettikten sonra olay yerinden kaçan Aziz K. polislerin yaptığı çalışma sonrasında Arnavutköy’de yakalandı.

Aziz K.’nın “Kasten Yaralama” suçundan firari olarak aranmasının olduğu öğrenildi.

32 ADET SUÇ KAYDI 

Yapılan arşiv taramasında Aziz K.’nın; evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, kasten öldürme, mala zarar verme, açıktan hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanmak, tehdit hakaret ve güveni kötüye kullanma suçlarından toplam 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Aziz K.’nın, 2019 yılında Gaziosmanpaşa’da bir iş yerinden çaldığı televizyon ile kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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