Hırsızlık için girdikleri evin bahçe kapısını da çaldılar

Denizli’nin Honaz ilçesinde geçen ay bir evden içerisinde yıkanan elbiselerle birlikte çalınan çamaşır makinesinin peşine düşen Jandarma Suç Araştırma Timi, hırsızlığı Yaşar A.’nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yakalanan 39 yaşındaki Yaşar A. ve 57 suç kaydı bulunan ortağı Önder Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİNİBÜSÜN KOLTUKLARINI SÖKTÜLER

Yaşar A., birkaç ay önce cezaevinden çıktıktan sonra Pamukkale ilçesinde yine hırsızlık olaylarına karıştı. Jandarma ekipleri, bir ay süren takip sonucu Yaşar A., Alaattin B., Mustafa G. ve Ecevit Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, ev sahiplerinin içeride bulundukları sırada girdikleri avludan bir adet motosiklet ve kapısını zorlayarak açtıkları minibüsün koltuklarını çaldıkları tespit edildi.

Hırsızların evden ayrılırken son olarak bahçe kapısını da sökerek alıp gitmeleri pes dedirtti. Yaşar A. ve Alaattin B. tutuklanarak cezaevinin yolunu tutarken; Mustafa G. ve Ecevit Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

