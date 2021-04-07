Hırsızlık şüphelisinin evinden iki kamyon çalıntı eşya çıktı

Denizli'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İl Jandarma Komutanlığı ilçelerle koordineli yürüttüğü operasyonda bir çok hırsızlık olayının faili Hilmi K. (50)'yı yakaladı. Son dönemde hırsızlık vakalarının artması üzerine başlatılan çalışmada şüphelinin kimliği tespit edildi. Bugün İlbadı Mahallesi'nde şüpheliye ait eve ve depo olarak kullandığı yapıya baskın düzenleyen JASAT gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

İKİ KAMYON ÇALINTI MAL ÇIKTI

6 suç kaydı bulunan Hilmi K'nın meskenindeki aramada 2 kamyon hırsızlık malına rastlandı. Çalınan malzemeler arasında oyuncak ayı, televizyon, soba, silah, av tüfeği, elektrikli motorlar dahil her çeşit eşyaya rastlandı. Şüphelinin pek çok binanın güvenlik kamerasını da çaldığı belirlendi. JASAT ekipleri vatandaşlara çağrıda bulunarak evlerinden eşyaları çalındığı halde çalıntı ihbarı yapmayan kişilerin gelin kayıp eşyalarını kontrol etmesini istedi. Şu ana kadar 15 kişi çalıntı eşyalar için başvuru yaptı. Başvuru sayısının artması bekleniyor.

EVLERE GİRİP NE VARSA ÇALMIŞ

Denizli ve ilçelerinde evlere girerek ne varsa çalan hırsızlık şüphelisi Hilmi K'nın eşya ayrımı yapmadığı kaydedildi. Gıda maddeleri de çalan şüphelinin dizi oyuncusu Mustafa Yıldıran'ın Denizli'deki ailesinin evini de soyduğu öğrenildi.