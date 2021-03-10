Hitit Üniversitesi yapım işi ve irtifak hakkı için ihale düzenliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Öğrenci Yaşam Merkezi, ticari alan (kantin, kafeterya, restoran gibi) ve müştemilatı yapılması amacıyla, Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce 30 Mart 2021 tarihinde saat 14:00'te, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Buhara Toplantı Salonu Rektörlük Binası 3. Kat Kuzey Kampüsü Merkez /Çorum adresinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulüyle irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacak.
İrtifak hakkı tesisi süresi tapuda tescil tarihinden başlamak üzere 29 yıldır.