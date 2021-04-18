Hizmet pasaportu, verilmemesi gereken kişilere verilmiş

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya'ya seminere gönderdiği 45 kişiden sadece 2'sinin geri dönmesi insan kaçakçılığı organizasyonu yapıldığı iddiasını gündeme getirirdi. Dernekler üzerinden yurtdışına insan kaçakçılığını organize edenler, belediyeleri adeta bir ağ gibi sarmış. Son talep de Kırşehir Belediyesi'ne yapılmış.

Yurtdışındaki derneklerin organize ettiği, belediye ve derneklerin de aracı olarak kullanıldığı insan kaçakçılığının boyutlarını belirlemek için İçişleri Bakanlığı inceleme yaparken, bulgular 10-12 Euro karşılığı Almanya'ya yasal görünüm altında adam kaçıran şebekelerin, bu işe devleti ortak ettiklerini ortaya koydu. Konuya ilişkin üst düzey bir yetkili, verilmemesi gereken kişilere “Hizmet Pasaportu-gri pasaport” verildiğini belirtti.

Yurtdışındaki bir derneğin, kısa süre önce Kırşehir Belediyesi'ne de çengel atmaya çalıştığını bir yetkili şöyle anlattı: “Bize bazı tanıdık aracılığıyla geldiler. Kabul etmedik. Daha sonra tekrar zorladılar ama biz bilmediğimiz kişilere hizmet pasaportu çıkaramayacağımızı PKK'lı, FETÖ vb. kişiler olabileceğini söyledik. Aynı firmamı bilmiyoruz ama AB fonlarında proje karşılığı para alarak yapıyorlar.”