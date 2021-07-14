Hrant Dink davasının gerekçeli kararı açıklandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, 26 Mart tarihinde karara bağlanmıştı.

Aralarında Fethullah Gülen ile Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrılmıştı.

Bir önceki duruşmada, cumhuriyet savcısı, firari sanıkların 15 gün içerisinde teslim olmamaları durumunda mal varlıklarına el konulmasını talep etmişti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bugün ağır ceza mahkemesinde yapılan yargılamada, aralarında Fethullah Gülen'in de bulunduğu 11 sanığın mal varlığına el konulmasına karar verildi.

Mal varlığına el konulması kararı verilen sanıklar şu şekilde; Adem Yavuz Arslan, Coşkun Çakar, Fetullah Gülen, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbey, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahin, Yılmaz Argın, Yunus Yazar.

Mahkeme, firari sanık Zekeriya Öz hakkında, muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin evrakın henüz mahkemeye iletilmemiş olması sebebiyle, kaçak sayılması veya mal varlığına el konulması kararının bir sonraki duruşmada verilmesine hükmetti.

Firari sanık Ekrem Dumanlı’nın avukatının olmadığı duruşmada mahkeme, 15 gün içerisinde teslim olmaması halinde duruşma arasında kaçak sayılmasına ve mal varlığına el konulmasına karar verecek.