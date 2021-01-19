Hrant Dink’in katledilişinin 14. yılı

19 Ocak 2007'de İstanbul Harbiye'de suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 14'üncü yılında anılıyor.



Basın Konseyi’nin anma mesajında şu ifadelere yer verildi:

“BUGÜN DE GAZETECİLER TEHDİT EDİLİYOR”

“AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i, karanlık odaklar tarafından düzenlenen suikastla katledilişinin 14'üncü yılında özlemle ve saygıyla anıyoruz. Hrant Dink, iyi bir gazeteci olmanın yanında, ülkesine sevdalı bir aydındı. Yaşamı boyunca bu topraklarda barışın ve kardeşliğin yerleşmesi; halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü için mücadele etti. Barış ve özgürlüklerin düşmanı olan odakların elbirliği ile 19 Ocak 2007 günü düzenlediği suikastta bir tetikçinin silahından çıkan kurşunlarla hunharca katledildi.

Ne yazık ki, Türkiye'nin yakın tarihindeki gazeteci ve aydınlara yapılan suikastlar gibi, Hrant Dink cinayeti de aradan geçen 14 yılda tam olarak aydınlatılamadı. Cinayeti planlayan perde arkasındakiler tam olarak ortaya çıkarılmadı ve hesap sorulmadı. Bu nedenledir ki, bugün de gazeteciler tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor. Gazeteciler büyük kentlerin göbeğinde güpegündüz sopalı ve silahlı saldırılara uğruyor, yaralanıyor, canlarına kastediliyor. Saldırganlar ise ya bulunamıyor yada yakalananlar aynı gün ellerini kollarını sallayarak emniyetten ve adliyeden serbest bırakılıyor.

Hrant Dink'i, katledilişinin 14'üncü yıldönümünde özlem ve saygıyla anarken; tüm gazeteci suikastlarının aydınlatılmasını; bugün de giderek artan gazetecilere yönelik saldırıların durdurulması için devletin bir an önce gerekli önlemleri almasını; halkın haber alma hakkı ile ifade ve basın özgürlüğüne saygı gösterilmesini talep ediyoruz.”

“CİNAYETİN AYDINLATILMASI TÜRK ADALETİNİN ÖNCELİKLİ GÖREVİ OLMALI”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun Hrant Dink'in öldürülüşünün 14. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda “Hrant Dink cinayetinin aydınlatılması Türk adaletinin öncelikli görevi olmalıdır” dedi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“19 Ocak 2007'de Agos Gazetesi önünde silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink'i ölümünün 14. yılında özlemle, sevgiyle anıyoruz. Ülkemizde Türk ve Ermeni halklarının birlikteliğinin, dostluğunun gelişmesini sağlamak için uzun bir süre çaba harcayan Hrant Dink demokrasiye ve insan haklarına olan inancı ve sevgisini her zaman ortaya koyan bir değerdi.

14 yıldır Hrant Dink'in ölümünden sorumlu olanlar için açılan davalar günümüzde de sürmektedir. Bu davaların sonuçlandırılması ve adaletin tecelli etmesi en büyük dileğimizdir.

Barışı savunan, insan odaklı gazetecilik yapan meslektaşlarımızın bundan sonra böyle hain saldırılara uğramamasını umut ediyoruz.”

VALİLİK’TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Agos Gazetesi’nin bulunduğu, Hrant Dink’in önünde öldürüldüğü Sebat Apartmanı’na Dink ve güvercin görüntüleri yansıtıldı. Hrant Dink Vakfı, her yıl 19 Ocak’ta yapılan Hrant Dink anmasının bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılacağını duyurdu. Çevrimiçi etkinliğin tarihi bugün saat 14.45 olarak açıklandı.

İstanbul Valiliği’den gazeteci Hrant Dink’in ölüm yıl dönümü sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bazı yolların kapatılacağı duyurusu yapıldı. Valilik’ten yapılan açıklamada, Halaskargazi Caddesi Osman Bey Kavşak ile Harbiye Müze Işıklar arası, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, Şafak Sokak, Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Şişli istikametindeki Özgür Sokak ve Zafer Sokakları’nın saat 09:00 itibariyle geçici olarak kapatılacağı duyuruldu. Kapatılacak yollara alternatif olarak Taksim’den gelen akımın Vali Konağı Caddesi’ne, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayaların Vali Konağı ve Rumeli Caddesi’ne Osmanbey kavşağından Şişli istikametine ve Şişli istikametinden gelen akımın ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirileceği belirtildi.

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