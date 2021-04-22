Hukukçular Thodex vurgununu değerlendirdi

Dijital platformlar üzerinden yapılan dolandırıcılıklar bu platformlar üzerinden paralarını değerlendirmek isteyenlerin korkulu rüyası haline geldi.

Önce Çiftlikbank olayı şimdi de kripto para borsası olan Thodex… Son vurgunda iddia edilen miktar ise dudak uçuklatan cinsten; 2 milyar dolar. Başsavcılık harekete geçse de hukukçular bu konuda yasal bir düzenleme olmadığı için kaçırılan paranın geri alınmasının zor olduğu görüşünde.

‘4-5 GÜN OYALAMA TAKTİĞİ KULLANDI’

Ticaret hukuku uzmanı avukat Gökhan Cindemir, “Kesin paraları alıp kaçtı. Tosuncukla aynı yöntemi kullandı. 4-5 gün oyalama taktiği kullanarak herkesin aynı anda şikayetçi olmaması için topu göğünde yumuşattı. Tayland’a kaçtığı söyleniyor. Dünyada yegane işbirliği anlaşmaları Tayland ve ABD arasında. Tayland’dan ABD’ye gidebilir. Türkiye-ABD arasında işbirliği anlaşması yok. Türk mahkemelerinden 2 milyar dolar alacaklı diye karar çıkarsa dahi tahsil edemezsin” görüşünü savunuyor.

‘OLAY BİTMİŞTİR’

Kripto para piyasası için 2022’de yasa çıkmasının beklendiğini, kripto para kurumlarının da bu regülasyonlardan korktuğunu belirten Cindemir, “Eldeki parayla kaçtı. Bekleyip 10 milyar dolarla da kaçabilirdi. Daha da bekleyebilir daha yüksek meblağ ile de kaçabilirdi. Ülkeler bunu para olarak tanımlamıyor. Yani elindeki bir ürün, emtia. Gittiği yere ‘mal varlığımı getirdim’ diyebilir. ‘Ülkeniz de ben de kazanırım’ da diyebilir. Kaçtığı yerde çok uğraşırlarsa, sıkışırsa, tosuncuk gibi Uruguay’a kaçar. Servere gittiği yerde yeniden kurup başlayabilir. Olay bitmiştir” dedi.

“ADETA TİCARET ŞİRKETİ GİBİ KURULMAKTA”

Avukat Dr. Rezan Epözdemir de, normal şartlarda ticaret borsalarının kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlar olduğunu ve ticari ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde TOBB'un olumlu görüşü alınarak Bakanlıkça kurulduğunu belirterek, “Ancak karşımızdaki olay kripto para borsası ve halihazırda kripto paranın yasal düzenlemesi yok. “Bağımsız para birimi” olarak gözüküyor dünya üzerinde. Bu yüzden halihazırda regülasyonu olmayan ve bağımsız olan bir alan ile alakalı bu yaşta birisinin kripto para borsası kurmasında da bir beis bulunmamaktadır. Adeta bir ticaret şirketi olarak kurulmaktadır ve bunun için TTK'daki şartları sağlamak yeterlidir. Nitekim Koineks de bir A.Ş. idi. “ifadelerini kullandı.

‘YASAL DÜZENLEME YOK’

Kripto para piyasalarının yasal boşluktan ziyade yasal herhangi bir düzenlemeye sahip olmadığını hatırlatan Epözdemir, “Türkiye'de bu konudaki ilk düzenleme TCMB tarafından 16 Nisan 2021'de çıkarılan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” Kripto varlığın tanımı dahi ilk kez burada yapıldı:

* Kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydı para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar.

Epözdemir, mağdurların Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunabilecekleri gibi hukuk mahkemelerinde de dava açabileceklerini kaydetti.

ARAMA VE EL KOYMA KARARI ÇIKARILDI

Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında arama ve el koyma kararı çıkarıldı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Thodex'in Kadıköy'deki merkezinde arama yapıyor. Polis ekiplerinin mağdur ve şirket çalışanlarının ifadelerini almaya devam ettiği öğrenilirken, yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı öğrenildi.