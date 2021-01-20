Husumet sebebiyle benzin döküp otomobili ateşe verdi

Olay, 4 Ocak’ta Güngören’de meydana geldi. İddiaya göre, saat 21.30 sıralarında, Sanayi Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilin yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler alevler halindeki aracı söndürdü. Polis ekipleri yangının nasıl başladığı konusunda çalışma yaptı. Güvenlik kamera kayıtlarında, aracın yanına gelen bir kişinin, üzerinde benzin döktüğü otomobili yakarak taksiyle kaçtığı anlaşıldı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Kundaklama konusuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Polisi, şüphelinin gittiği adresi belirlemek için 45 ayrı güvelik kamerasını inceledi. Şüphelin gittiği adresi belirleyen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı kundaklayan kişinin E.A.(30) olduğunu tespit etti. Çalışmaların ardından dün düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Kundaklama anı saniye saniye kameraya yansıdı.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, araç sahibi ile aralarında husumet olduğu belirtildi. E.A. “Yakmak Suretiyle Mala Zarar Verme” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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