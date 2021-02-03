Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Husumetli aileler arasında silahlı ‘arazi’ kavgası: 4 yaralı

Şanlıurfa'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Güncellenme: 21:28, 03/02/2021
Haberler Gündem
Husumetli aileler arasında silahlı ‘arazi’ kavgası: 4 yaralı

Olay, Harrana bağlı Büyük Otluca Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan olayda kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen silahtan çıkan mermilerin hedefi olan İ.B., A.Ö., M.Ö. ve S.Y. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Harran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise olayın çıktığı mahallede güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. DHA

İlginizi ÇekebilirÜç şüpheli, kovaladıkları kişiyi silahla vurduÜç şüpheli, kovaladıkları kişiyi silahla vurduİlginizi ÇekebilirÖnce silahla vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtıÖnce silahla vurdu sonra hastaneye bırakıp kaçtı