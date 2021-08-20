‘Huysuz Virjin’ için anıt mezar yapıldı

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden “Huysuz Virjin” karakteriyle hafızalara kazanan usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nın kabri İBB tarafından tasarlanarak anıt mezara dönüştürüldü. Dursunoğlu’nun yeni tamamlanan Zincirlikuyu’daki anıt mezarının başında 21 Ağustos Cumartesi günü anma töreni düzenlenecek.

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17 Temmuz 2020’de 87 yaşındayken hayatını kaybeden sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun Zincirlikuyu'daki mezarı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isteğiyle ödüllü mimar Kerem Piker yeniden tasarladı.

Dursunoğlu'nun kabri, hayatından ve sanatından izler taşıyan bir anıt mezar haline getirildi. Dursunoğlu'nun tüm mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından 21 Ağustos Cumartesi günü Zincirlikuyu'daki anıt mezarın başında bir anma töreni düzenlenecek.

ANKA KUŞU VE MOTİFLER KULLANILDI

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Dursunoğlu'nun renkli hayatından ve sahne şovlarından izler taşıyan anıt mezar, anka kuşu figürü ve motifler içeriyor. Marmara Adası mermerinden imal edilen mezar taşı, dantel desenleri ve ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Mimar Peker, “Huysuz Virjin karakterindeki kıyafetlerinden sahnesine bütün prodüksiyonu kendi başına tasarlayan ve üreten Seyfi Dursunoğlu'nun mezarı da sanatını yansıtıyor. Sanatçının bu davranışları, tasarımcı olarak beni çok etkiledi” dedi.